Eindhoven Airport niet fout met tarieven

Eindhoven Airport is niet in de fout gegaan met het vaststellen van nieuwe tarieven en voorwaarden voor gebruikers van de luchthaven. Luchtvaartmaatschappij Ryanair klaagde bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) over het nieuwe regime, maar kreeg nul op het rekest.

De Ierse prijsvechter stelde onder meer dat Eindhoven Airport niet alle informatie gaf die de luchthaven moest geven, zoals de manier waarop havengelden worden vastgesteld. Ook zou een bepaalde kortingsregeling, die efficiënter gebruik van vliegtuigen moet stimuleren, discriminerend zijn voor luchtvaartmaatschappijen die met grotere toestellen vliegen, zoals Ryanair.

De ACM komt tot een andere conclusie. De luchtgaven gaf volgens de waakhond wel degelijk uitgebreide uitleg over de nieuwe tarieven, die begin deze maand zijn ingegaan. Daarnaast is de stimuleringsmaatregel voor efficiënt vliegtuiggebruik voor alle maatschappijen gelijk en is van achterstelling van Ryanair geen sprake.