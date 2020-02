Eindelijk nieuwe baas voor Centrale bank Suriname

Maurice Roemer wordt de nieuwe baas van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij werd vrijdag door president Desi Bouterse benoemd, nadat twee andere kandidaten die door Bouterse waren voorgesteld het niet haalden. De CBvS zat ruim een maand zonder voorzitter nadat Robert van Trikt zijn ontslag had ingediend toen onregelmatigheden aan het licht waren gekomen.

Roemer begint aan zijn taak nu Suriname in zeer grote financiële problemen zit. Het land heeft een begrotingstekort van ongeveer 38 miljoen euro per maand, terwijl de schulden zijn opgelopen tot iets meer dan 3 miljard euro. Behalve het verbeteren van de financiële situatie zal Roemer ook moeten werken aan herstel van het vertrouwen in de centrale bank.

Eerder stelde Bouterse Sigmund Proeve en Armand Zunder voor als baas van de CBvS. Zij struikelden over het antecedentenonderzoek en kregen niet de steun van de vakbonden en het bedrijfsleven. Roemer, nu nog directeur van een van de grootste verzekeringsmaatschappijen van het land, heeft die steun wel bevestigt de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV). „Roemer heeft ruime kennis van het financiële systeem in Suriname en hij heeft bewezen ervaring te hebben met crisismanagement. Daarnaast is hij integer en van onbesproken gedrag”, aldus voorzitter Eblein Frangie van de SBV.