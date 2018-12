Eindejaarsgiften

Traditioneel zitten er in december bij de post weer de nodige acceptgiro’s om goede doelen bij te staan. Ook de collectant en de bezorgers van kranten en folders zullen zich weer melden aan de voordeur. Hoe zit het alleen met de giftenaftrek?

Allereerst dient een schenking of gift altijd gepaard te gaan met verarming van de ene partij ten opzichte van een verrijking van de andere partij. Dat klinkt logisch. Echter in de praktijk worden veel constructies opgezet om tot een aftrekbare gift te komen. Daarbij wordt het element van verarming nog wel eens vergeten.

Stel dat een vrijwilliger voor een stichting in het buitenland een project bezoekt. De kosten van de vliegreis worden door de stichting aan de vrijwilliger vergoed. De vrijwilliger betaalt het bedrag van de vliegreis aan de stichting die met dit geld de tickets aanschaft. De betaling van de vrijwilliger aan de stichting kan dan niet als een aftrekbare gift worden aangemerkt. Bij de vrijwilliger is namelijk geen sprake van een verarming.

Verder is van belang dat de giften worden gedaan aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Hoe aardig de krantenjongen ook is en hoeveel regenbuien hij ook heeft getrotseerd, hij wordt daarmee geen ANBI. Het bedrag wat u hem in de hand stopt, is dan ook niet als aftrekbare gift aan te merken.

Bewijsstuk

Als laatste moeten de giften met ‘schriftelijke bescheiden’ kunnen worden gestaafd. Deze voorwaarde brengt met zich mee dat de collecte aan de deur niet als aftrekbare gift kan worden aangemerkt. In vele gevallen ontbreekt daar het schriftelijk bewijsstuk. Ook de contante giften die in de kerkzak worden gedaan, vallen onder deze noemer. Immers kan niet met een kwitantie worden aangetoond dat de bedragen daadwerkelijk in de kerkzak zijn verdwenen. De collectebonnen die in veel kerken gangbaar zijn geworden geven hier de oplossing.

De giften zijn aftrekbaar op het moment van betalen. Koopt u bij de kerk een boekje met collectebonnen voor 200 euro dan is dit bedrag aftrekbaar op moment van betalen van de 200 euro. Het maakt daarbij niet uit op welk moment u de bonnen in de kerkzak stopt.

Velen onder ons zetten zich onbezoldigd in voor allerhande instellingen. De instellingen kunnen in dat geval de vrijwilliger een kostenvergoeding verstrekken. Wanneer de vrijwilliger afziet van deze vergoeding kan hij onder voorwaarden het bedrag van de vergoeding waar geen aanspraak op wordt gemaakt als aftrekbare gift beschouwen. De instelling (ANBI) moet dan middels een vrijwilligersverklaring aangeven dat sprake is van vrijwilliger zoals vastgelegd in de Wet op de Loonbelasting. Ook het bedrag van de vergoeding moet in de verklaring worden vermeld.

De vrijwilliger moet wel een beroep kunnen doen op de vrijwilligersvergoeding. Uit een reglement van de instelling zal blijken of de instelling een beleid voert waarbij sprake is van vrijwilligersvergoedingen. De instelling moet als bedoeling hebben de vergoeding ook daadwerkelijk uit te betalen.

Ook het afzien door de vrijwilliger van daadwerkelijk gemaakte kosten voor de instelling kunnen als aftrekbare gift gelden. Hierbij kan gedacht worden aan reiskosten. De aftrek is dan wel gemaximeerd tot 0,19 eurocent per kilometer.

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl