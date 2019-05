Einde voor Telfort in de winkelstraat

De merknaam Telfort is definitief uit de winkelstraat verdwenen. Eigenaar KPN zet het mes in zijn verschillende merknamen om telefonie- en internetdiensten zo veel mogelijk onder één vlag aan te bieden. Dat betekent het einde voor 29 winkels van Telfort, die vanaf woensdag de deuren permanent gesloten houden.

Circa 200 winkelmedewerkers moeten naar een andere baan uitkijken. Voor een deel van hen is elders binnen KPN werk gevonden, laat een woordvoerster weten. De site en app voor Telfort blijven voorlopig wel in de lucht.

Telfort werd in de jaren negentig opgericht door de Nederlandse Spoorwegen en British Telecom, waarna het telecombedrijf meermaals van eigenaar wisselde. KPN kocht de onderneming in 2005 van zakenman Marcel Boekhoorn en investeerder Greenfield Capital. Onder de vorig jaar aangetreden topman Maximo Ibarra wil KPN, dat kampt met een grotendeels verzadigde markt, zijn structuur vereenvoudigen. Naast Telfort zullen daarom op termijn ook de merken Yes Telecom en XS4ALL verdwijnen.