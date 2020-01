Einde van ondersteuning Windows 7 maakt computers kwetsbaar

Nog een week, dan stopt Microsoft officieel de ondersteuning van Windows 7. Moeten gebruikers daarna het ergste vrezen?

Het mag geen nieuws zijn voor consumenten en bedrijven die nog steeds Windows 7 gebruiken: volgende week dinsdag trekt Microsoft de stekker uit het ruim 10 jaar oude besturingssysteem. Via aankondigingen en meldingen op de pc waarschuwde Microsoft gebruikers al dat Windows 7 niet langer zal worden ondersteund.

Doordat er geen technische ondersteuning en software-updates meer voor het besturingssysteem zullen worden geboden, worden gaten in de beveiliging niet meer gedicht. Dat maakt computers kwetsbaarder voor hacks, virussen en andere schadelijke praktijken.

Alle waarschuwingen ten spijt bracht Microsofts bewustmakingscampagne maar weinig Windows 7-gebruikers in beweging. Analysedienst statcounter becijferde in november 2019 nog dat bijna 28 procent van de Windows-computers op Windows 7 draait. In sommige landen heeft het besturingssysteem zelfs een marktaandeel van 60 procent.

De enorme populariteit van Windows maakt het besturingssysteem tot een gewilde prooi. De recente ransomware-aanval op systemen van de Universiteit van Maastricht laat zien dat een kwaadwillende groepering hele organisaties kan verlammen.

Hackers ruiken dan ook hun kans schoon nu er geen beveiligingsupdates voor Windows 7 meer zullen worden uitgebracht. Dat laat Windows 7-gebruikers die ook in de toekomst actuele beveiligingsupdates willen ontvangen maar één keuze: upgraden naar een nieuwer besturingssysteem.

De meest voor de hand liggende keuze is Windows 10, dat nog tot 2025 wordt ondersteund. Consumenten betalen voor een Windows 10-licentie voor thuisgebruik 145 euro.

Doordat een nieuw besturingssysteem op oude hardware problemen kan veroorzaken, wordt echter geadviseerd om met het nieuwe besturingssysteem ook een nieuwe computer aan te schaffen. Dat kost behoorlijk wat meer, maar nieuwe Windows-systemen zijn standaard voorzien van Windows 10 Home. Daardoor is een aparte licentie voor Windows 10 overbodig.

Wie het risico durft te nemen, hoeft overigens niet per se volgende week een nieuwe pc in huis te halen. Windows 7 zal ook na 14 januari 2020 gewoon blijven werken. Actuele antivirussoftware kan veel problemen bovendien proactief bestrijden. Lekken in het besturingssysteem zullen op termijn echter een groeiend gevaar vormen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.