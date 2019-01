„Einde oefening voor prijsvechter Joon”

Het is einde oefening voor Air France-onderdeel Joon. Topman Ben Smith van moederconcern Air France-KLM is met vakbonden overeengekomen de recent opgerichte prijsvechter in zijn geheel onder te brengen bij Air France, zo meldde de Franse krant La Tribune op basis van bronnen. Eerder deden al berichten de ronde dat Smith de stekker uit Joon wilde trekken.

Volgens de krant verdwijnt het merk Joon daarbij in zijn geheel. In de nieuwe situatie worden Joon-contracten naar verluidt opgewaardeerd tot het niveau van die van Air France-medewerkers.

Joon werd door Smiths voorganger Jean-Marc Janaillac opgetuigd. De prijsvechter werkt met goedkoper cabinepersoneel en bespaart verder op de kosten door een relatief kleine en eenvoudige organisatie. De budgetdochter is onder meer bedoeld om de concurrentieslag op lange vluchten aan te gaan met Golfmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways.