Einde oefening voor Indiase Jet Airways

De Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways is door een Nederlandse rechter failliet verklaard. De rechter kon dat doen omdat Jet ook een kantoor heeft op Schiphol, bevestigt curator Rocco Mulder na eerdere berichtgeving door luchtvaartsite Up in the Sky.

Jet Airways werd bij verstek veroordeeld, dus het is nog niet duidelijk of het bedrijf van het faillissement op de hoogte is en of het daartegen in verzet wil. Het faillissement geldt volgens het Nederlandse recht in alle landen, maar het is niet direct duidelijk of het Indiase recht dat erkent, geeft Mulder aan.

Het faillissement is aangevraagd door twee Europese transporteurs die nog geld tegoed hebben van Jet Airways. De schulden hier vallen volgens Mulder echter in het niet bij die in India. De curator gaat daarom in eerste instantie in gesprek met de onderneming.

Contact leggen met het bestuur in India bleek evenwel zeer lastig. Topman Vinay Dube en financieel directeur Amit Agarwal stapten vorige week op. De afgelopen maanden vertrokken ook oprichter Naresh Goyal en diverse andere bestuurders.

Jet Airways, een partner van Air France-KLM, verkeert al langere tijd in financiële problemen. Sinds vorige maand voerde het bedrijf al geen vluchten meer uit omdat er geen geld meer was voor brandstof en salarissen.