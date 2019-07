‘Einde aan daling gebruikers Facebookapp’

Het aantal gebruikers van de Facebookapp in Nederland lijkt te stabiliseren na eerdere dalingen. Dat meldt marktonderzoeker Telecompaper. Vooral bij twintigers blijft de smartphoneapp erg populair.

In het tweede kwartaal is het aantal Nederlandse smartphonegebruikers die de app van Facebook geïnstalleerd hebben weer gestegen. Daarmee is een einde gekomen aan een gestage daling. Die afname werd begin vorig jaar ingezet en werd vervolgens versterkt door de privacyschandalen rond Facebook.

Het gaat om meer dan 7,7 miljoen gebruikers. Dat betekent dat 69 procent van alle Nederlanders tussen de 16 en 80 jaar de Facebookapp op de telefoon heeft. Het aantal installaties is met 300.000 toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.

Nederlandse Facebookgebruikers reageerden eerder erg heftig op de aanhoudende berichten over privacyschendingen van het socialemediabedrijf. Dat droeg bij aan de daling in het aantal installaties in 2018. Telecompaper merkt op dat de hernieuwde populariteit van de app mogelijk van korte duur is. Facebook kreeg in de Verenigde Staten onlangs een boete van 5 miljard dollar opgelegd in verband met de privacyschandalen.