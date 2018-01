Eindbod cao ABN AMRO afgewezen

Leden van CNV en FNV hebben het eindbod van ABN AMRO voor een nieuwe cao afgewezen. De vakbonden willen graag opnieuw in gesprek met de bank.

ABN AMRO slaagde er in december niet in overeenstemming te bereiken met de bonden over de arbeidsvoorwaarden voor 18.000 bankmedewerkers. Het grootste struikelblok was het loonvoorstel. Over andere onderwerpen, zoals afschaffing van de prestatiepremie, was wél overeenstemming. De bonden legden het voorstel toen met een negatief advies voor aan hun leden.

ABN houdt vooralsnog vast aan 3 procent loonsverhoging in twee jaar. De bonden willen minimaal 5 procent in die periode. „Terwijl de bank er uitstekend voor staat en volop winst maakt, is er voor de werknemers nauwelijks voldoende geld om de koopkracht bij te houden”, zegt onderhandelaar Sandra Hendriks van CNV.