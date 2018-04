Eindbod Air France voor stakende medewerkers

Air France heeft een nieuw, finaal loonbod neergelegd bij de vakbonden om een einde te maken aan de werkonderbrekingen die de luchtvaartmaatschappij teisteren. De kosten door de stakingen inclusief die van deze week zijn volgens de zustermaatschappij van KLM inmiddels opgelopen tot 220 miljoen euro.

Met het nieuwe bod hoopt Air France de bonden te kunnen overtuigen. Die lieten eerder op de dag nog weten hun eisen voor een loonsverhoging iets te verlagen. Daarin is sprake van een plus van 3,8 procent per april, gevolgd door een extra loonsverhoging met 1,3 procent in oktober. Eerder werd in de eisen van de bonden telkens gesproken van een loonsverhoging van 6 procent.

Air France biedt nu een loonsverhoging van 2 procent dit jaar. Voor 2019 tot en met 2021 wordt een verhoging van 5 procent voorgesteld. Dat komt neer op 1,65 procent per jaar.

Voor dinsdag en woensdag staan nieuwe stakingen gepland. Air France verwacht dat dinsdag weer zo’n 30 procent van de vluchten uitvalt. De staking treft waarschijnlijk vooral langeafstandsvluchten.

De vakbonden hebben nog niet gereageerd op nieuwe bod van Air France.