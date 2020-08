„Eigenaar TikTok bereid Amerikaans deel te verkopen”

De Chinese internetgigant ByteDance is bereid om het volledige Amerikaanse deel van het bedrijf te verkopen. Dat zeggen bronnen tegen The New York Times en persbureau Bloomberg.

ByteDance is eigenaar van het populaire sociale medium TikTok. President Donald Trump wil TikTok verbieden in de VS, omdat hij bang is dat ByteDance gegevens van gebruikers doorspeelt naar de Chinese overheid.

De directeur van het Amerikaanse deel van TikTok reageerde zaterdag nog op Trump door te stellen dat het sociale medium "nergens heengaat". "Wij zijn hier voor de lange termijn", aldus Vanessa Pappas. De app heeft volgens ByteDance 100 miljoen gebruikers in de VS, dat is bijna een derde van de Amerikaanse bevolking.

Microsoft zou een van de bedrijven zijn die in gesprek is met ByteDance voor de overname van het sociale medium. Over de prijs van TikTok is nog niets bekendgemaakt.