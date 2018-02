Eigenaar sluit generatorenfabriek Ridderkerk

Het is mogelijk einde verhaal voor de generatorenfabriek van Brush in Ridderkerk. De Britse eigenaar, investeerder Melrose, wil de werkzaamheden nog dit jaar verplaatsen naar Tsjechië. Daardoor zouden 166 van de tweehonderd medewerkers hun baan verliezen, zo bevestigde vakbond CNV.

Het personeel en vakbonden CNV en FNV zijn donderdag ingelicht over de plannen. CNV-bestuurder Piet Verburg is verbolgen dat investeerder Melrose wel miljarden overheeft voor de overname van Fokker-moeder GKN, maar niet een paar miljoen euro kan uitgeven om de fabriek van Brush in Ridderkerk te behouden.

De vakbonden gaan op zoek naar mogelijke alternatieven, om te bezien of er banen behouden kunnen worden. Brush was niet direct bereikbaar voor commentaar.