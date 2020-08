Eigenaar Miss Etam en Steps nu ook in Nederland failliet

Ook het Nederlandse deel van modewinkelconcern FNG, moederbedrijf van onder meer Miss Etam en Claudia Sträter, is failliet verklaard. De rechtbank van Amsterdam heeft uitstel van betaling omgezet in een bankroet. Volgens het bedrijf worden de kansen op een doorstart hierdoor groter.

De winkels van FNG Nederland, waar ook Expresso, Steps en Promiss onder vallen, blijven voorlopig open. Het bedrijf heeft in Nederland tussen de 1300 en 1500 werknemers. Door het bankroet is hun arbeidscontract aangezegd, maar zij krijgen door uitkeringsinstantie UWV de komende zes weken nog betaald. In diezelfde periode moet de curator proberen een akkoord te sluiten over een doorstart voor het hele bedrijf of delen daarvan.

Volgens een woordvoerder voor FNG Nederland zijn er „meerdere geïnteresseerden” voor zo’n doorstart, hoewel hij geen aantallen kan noemen. Het doel is om een doorstart met het winkelbedrijf als geheel te maken, maar of dit ook lukt is nog onzeker.

Eerder deze week werd de aanvraag van faillissement van veel FNG-onderdelen in België toegewezen. De onderneming kampte al langer met financiële problemen en die verergerden door lockdownmaatregelen. Door veel overnames stapelden de schulden zich op bij FNG en de situatie werd nijpend toen door de coronacrisis winkels moesten sluiten in België.

In een voorlopig jaarverslag erkende het Belgische FNG dat veel deals van de afgelopen jaren ondoorzichtig waren. Van een deel van de transacties ontbrak de achterliggende documentatie. In andere gevallen was de informatie niet volledig of onduidelijk. De Belgische beurswaakhond FSMA schorste dit voorjaar de handel in het aandeel FNG wegens die gebrekkige documentatie.