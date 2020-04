Eigenaar HEMA vraagt schuldeisers om water bij de wijn

De eigenaar van HEMA, investeringsmaatschappij Ramphastos, vraagt schuldeisers van de winkelketen genoegen te nemen met minder dan het openstaande schuldbedrag. In ruil daarvoor wil het investeringsfonds van miljardair Marcel Boekhoorn zelf vers kapitaal steken in het bedrijf.

Dat bevestigt een woordvoerder van Ramphastos na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. HEMA heeft het door de coronacrisis net zoals veel andere winkelketens zwaar. Daar komt bovenop dat het bedrijf een schuldenlast van circa 800 miljoen euro heeft. Een deel van die schulden, ruim 53 miljoen euro, moet in juni worden afbetaald. Hoe groot het offer is dat Ramphastos van schuldeisers verlangt, is nog niet duidelijk.

HEMA krijgt zware klappen door de pandemie met het nieuwe coronavirus. Vestigingen buiten Nederland, waaronder die in Belgiƫ en Frankrijk, zijn op last van de overheid gesloten. In Nederland zijn HEMA-filialen nog wel open, maar dalen de inkomsten doordat minder klanten de filialen bezoeken.

Onlangs werd bekend dat HEMA de verhuurders van winkelpanden in april en mei slechts de helft van de huur wil betalen. Topman Tjeerd Jegen waarschuwde in de brief waarin hij om de huurkorting vroeg dat het voortbestaan van HEMA in gevaar komt bij aanhoudende omzetverliezen.