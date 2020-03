Eigenaar geldwisselkantoor Travelex staat op omvallen

De eigenaar van het internationale geldwisselkantoor Travelex, Finablr, staat op omvallen. Er wordt sterk getwijfeld aan de financiële gezondheid van het bedrijf. De onderneming heeft inmiddels een adviseur ingehuurd om zich voor te bereiden op mogelijke insolventieprocedures.

Finablr heeft banden met de eerder in problemen geraakte zorgonderneming NMC Health uit de Verenigde Arabische Emiraten. De zorgen daar kwamen aan het licht nadat een bekende speculant twijfels had geuit over de financiële rapportages. Inmiddels zijn er bij NMC Health verdenkingen van fraude.

Ook bij Finablr lijkt de boekhouding niet in orde. Onlangs ontdekte de onderneming zelf zo’n 100 miljoen dollar aan niet eerder gerapporteerd geld. Daarop kondigde topman Promoth Manghat zijn vertrek aan. De handel in het aandeel aan de beurs van Londen is stilgelegd. Of de situatie bij Finablr gevolgen kan hebben voor Travelex is niet duidelijk.