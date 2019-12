Eigenaar Daily Mail profiteert van reclame

Het Britse mediabedrijf DMGT, die ook de krant Daily Mail in zijn portefeuille heeft, heeft in het afgelopen jaar geprofiteerd van internetreclame. De hogere inkomsten uit digitale advertenties hielpen het concern om de verwachte teruggang in de verspreiding van papieren kranten als bijvoorbeeld Metro goed te maken.

In het bijzonder internetkrant Mail Online deed goede zaken met digitale reclame. Volgens DMGT zorgde dat onderdeel voor „verbetering in de winstgevendheid”. DMGT zette in het afgelopen gebroken boekjaar, dat eind september afliep, een hoger bedrijfsresultaat van 145 miljoen pond in de boeken, omgerekend 172 miljoen euro. Op jaarbasis betekende dat een groei van 19 procent.

De opbrengsten dikten met 2 procent aan tot 1,4 miljard pond.