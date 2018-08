Eigenaar brug Genua keldert op beurs

Infrastructuurbedrijf Atlantia, de eigenaar van de ingestorte brug in Genua, ging donderdag hard omlaag op de aandelenbeurs in Milaan. De Italiaanse overheid dreigt de vergunning van het bedrijf voor het beheer van snelwegen in te trekken vanwege de ramp. Ook wordt met hoge boetes gedreigd.

Atlantia is het moederconcern van autosnelwegbeheerder Autostrade per l’Italia die de brug in Genua beheert. De koers van de onderneming kelderde meer dan 25 procent. De Italiaanse premier Guiseppe Conte houdt Atlantia verantwoordelijk voor de ramp in Genua waarbij tientallen doden vielen. Atlantia heeft investeerders gewaarschuwd voor zware verliezen vanwege de zaak. Het bedrijf stelt overigens dat aan alle contractuele verplichtingen is voldaan rond de brug.

Italiaanse branchegenoten van Atlantia hadden het ook lastig. Zo verloren SIAS en ASTM tot 9 procent aan beurswaarde.