Eigenaar Blokker koopt Intertoys en Maxi Toys

Intertoys en Maxi Toys zijn weer terug bij Blokker. Michiel Witteveen, eigenaar van het moederbedrijf van Blokker, koopt de speelgoedketens van de Portugese investeerder Green Swan die de winkels nog maar kort in handen had. Witteveen bevestigt de deal in De Telegraaf.

„De speelgoedketens Intertoys en Maxi Toys worden weer helemaal Nederlands. Voor het personeel verandert niets. Sinterklaas en de Kerstman zijn blij”, zegt Witteveen tegen de krant. Hoeveel hij voor de ketens moet neerleggen, zegt de investeerder niet, behalve dat de prijs „scherp” is.

Witteveen nam in april de Big Bazar- en Blokkerwinkels over van de familie Blokker. Daarvoor had de familie ketens als Intertoys, Maxi Toys, Leen Bakker en Marskramer al afgestoten. Intertoys werd verkocht aan de Britse investeerder Alteri, maar ging begin dit jaar failliet. Na het bankroet kocht Green Swan de keten, dat een paar maanden daarvoor Maxi Toys al had overgenomen.

„Het verschil wordt gemaakt door de bundeling van succesvolle winkels en merken in één groep”, zegt Witteveen. „Door deze overname ontstaat een sterke speler op de Europese markt die qua schaalgrootte in staat is om bij de inkoop de beste deals te sluiten.”