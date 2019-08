Eigen schuld dikke bult voor risicobelegger

Een consument die willens en wetens risico neemt door te beleggen in onbetrouwbare financiële producten en uiteindelijk zijn inleg kwijtraakt heeft dat aan zichzelf te wijten. Dat oordeelde de geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid in een zaak waarbij een gedupeerde consument probeerde zijn creditcardmaatschappij verantwoordelijk te houden voor geleden schade.

De consument belegde via een tweetal internationale handelsplatformen in binaire opties. Na enige tijd bleken de onlinehandelsplatforms niet meer beschikbaar en bereikbaar. Volgens de klager had zijn betaaldienstverlener, in dit geval ICS, hem moeten waarschuwen voor de onbetrouwbaarheid van de platforms en voor de risico’s die kleven aan de betalingstransacties. Hij eiste een vergoeding.

Het Kifid ging niet mee in die klacht. Er is volgens het klachteninstituut ook geen sprake van schending van de zorgplicht. Voor ICS was niet duidelijk dat de betalingen bedoeld waren voor de handel in binaire opties.

Bij Kifid zijn soortgelijke klachten nog in behandeling. Het klachteninstituut beoordeelt iedere klacht afzonderlijk, maar zal niet afwijken van de nu uiteengezette lijn.