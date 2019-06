Eigen munt Facebook: dé doorbraak voor cryptovaluta?

Facebooks nieuwe digitale munt libra moet geld, gerechtigheid en vrijheid garanderen. Toezichthouders en analisten zijn sceptisch.

Het nieuws dat Facebook een eigen cryptomunt wil introduceren, zorgde vorige week voor de nodige opwinding. De libra, die volgens plan in 2020 zal worden geïntroduceerd, belooft niet alleen sociale gerechtigheid, maar ook gebruiksgemak.

De plannen van Facebook zijn ambitieus. Met de libra wil het technologiebedrijf naar eigen zeggen het geld opnieuw uitvinden en de wereldeconomie radicaal veranderen om iedereen een beter leven te bieden. Westerse gebruikers kunnen snel en gratis geld overboeken, derdewereldburgers krijgen toegang tot financiële middelen. De libra kan als oplossing voor actuele problemen in ontwikkelde en niet-ontwikkelde landen veel terrein winnen.

Facebook onthult eigen virtuele munt: Libra

Net als andere cryptomunten maakt de libra gebruik van blockchaintechnologie. Het grootste verschil met andere cryptovaluta zijn onderliggende activa die stabiliteit en liquiditeit garanderen. Reservekapitaal wordt ondergebracht in de Libra Association, waarin 28 leden zijn verenigd die elk 10 miljoen dollar startkapitaal verstrekken in ruil voor dividend.

Onder meer telecomprovider Vodafone, creditcardmaatschappij Visa, betalingsaanbieders Stripe en PayPal, streamingdienst Spotify en taxidienst Uber willen zitting nemen.

Opvallend genoeg ontbreken banken. Bovendien blijkt nog niet iedereen overtuigd. Deze week werd bekend dat diverse partijen nog te veel onduidelijkheid hebben over de werking van de libra; zij willen daarom wachten met investeren.

Kasspekker

Facebook zelf lijkt voorlopig het grootste kapitaal te kunnen verdienen met de libra. De eigenaar van het gelijknamige sociale netwerk Facebook en WhatsApp en Instagram –met samen 2,7 miljard gebruikers– kan als ontwikkelaar de eigen munt straks integreren in tal van diensten. Het levert de technologiegigant rendement op uit de onderliggende reserves van de libra en uit eventuele transactiekosten.

Bovendien krijgen de apps door integratie van de betaaldienst meer waarde voor adverteerders, waardoor de kas van Facebook flink kan worden gespekt. Diensten als WhatsApp en Instagram kunnen meeliften op het succes van de libra in landen waarin de sociale netwerken nog niet zo populair zijn.

De nauwe band tussen de munt en Facebook is voor sommige analisten dan ook reden tot wantrouwen. Na alle privacyperikelen worden de intenties van het technologiebedrijf weinig meer serieus genomen. Analisten vrezen bovendien machtsmisbruik. Dat juist een groot bedrijf als Facebook zich op digitale munten richt, wordt aan de andere kant door sommige deskundigen juist gezien als voorbode op een definitieve doorbraak van cryptovaluta.

Tegenstrijdig

Voorlopig stuit de munt vooral op scepsis en bedenkingen. In eerste instantie mogen alleen de oprichters transacties verwerken en beveiligen, wat strijdt met het ideaal van een democratische munt waarvan de macht bij de gebruiker ligt. In de vorige week vrijgegeven whitepaper stelt de Libra Association dat de libra geld, gerechtigheid en vrijheid moet garanderen. Dat de munt geen depositogarantie heeft of rente voor gebruikers oplevert, maakt de veiligheid en het rendement ervan echter juist onzeker.

In sommige landen, zoals India, is de handel in cryptovaluta bovendien verboden, wat de potentie van een wereldwijde munt hindert. Ten slotte kan de munt instabiele financiële systemen ondermijnen, waardoor zwakke maatschappijen kunnen worden ontwricht. En dat is juist wat de libra niet wil bieden.