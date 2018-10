Eigen merken vallen tegen bij Wessanen

Wessanen heeft in het derde kwartaal opnieuw slechter dan verwacht gepresteerd met zijn eigen merken. De natuurvoedingsproducent had last van tegenvallende verkopen in het Verenigd Koninkrijk. Ook de hete zomer drukte de aftrek van labels als Zonnatura en Clipper.

De tegenvallende prestaties zijn zuur, omdat Wessanen juist maatregelen probeerde te nemen om de omzetgroei bij de eigen merken aan te jagen. Het bedrijf moest zijn verwachtingen eind tweede kwartaal al wat bijstellen en doet dat nu opnieuw. De onderneming houdt het nu op een „lage tot gematigde groei” voor zijn eigen merken. Dat was een „gematigde” groei.

Niet met alle merken ging het slecht. Bjorg deed het bijvoorbeeld goed in Frankrijk. In Italië is het bedrijf positief over de ontwikkelingen bij Isola Bio, in Duitsland over Tartex en in Spanje over Ecocesta. De onderneming lijfde onlangs daarnaast nog Abbot Kinney’s in, dat zich bezighoudt met yoghurt en ijs op plantaardige basis.

Wessanen levert eveneens voor huismerken van andere partijen. Die opbrengsten lopen al een tijdje terug, omdat het bedrijf zich meer richt op de eigen labels. Verder heeft Wessanen zijn distributieactiviteiten in Spanje wat afgebouwd, waardoor ook hier minder geld in het laatje komt.

De totale omzet zakte met 2 procent op jaarbasis naar 144,2 miljoen euro. Bij de eigen merken gingen de opbrengsten op autonome basis met 1,5 procent omlaag. Wessanen zette naar eigen zeggen wel een sterk operationeel resultaat in de boeken van 14,4 miljoen euro, tegen 12,2 miljoen euro in het derde kwartaal vorig jaar. Dit dankt het bedrijf vooral aan hogere marges op producten. De nettowinst steeg ook, van 8,5 miljoen naar 10,4 miljoen euro.