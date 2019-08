Eigen Huis: hypotheekgarantie moet goedkoper

Een huis kopen met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kan en moet goedkoper. Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH) in een oproep aan de Tweede Kamer.

Kopers die een NHG-hypotheek nemen kunnen makkelijker een hypotheek krijgen en betalen bovendien een minder hoge rente. Dat komt doordat het waarborgfonds WEW het risico voor een hypotheekverstrekker afdekt indien een huiseigenaar de hypotheek niet meer kan betalen en het huis ‘onder water staat’. Voor een NHG-hypotheek moet eenmalig een bedrag worden betaald op basis van de koopsom.

Volgens Eigen Huis is de premie die huizenkopers nu betalen te hoog. Het risico op wanbetaling is immers lager dan een aantal jaar geleden door het aantrekken van de economie en het risico op restschulden is kleiner, doordat nu verplicht moet worden afgelost. Ook zit er veel meer geld in het waarborgfonds doordat de huizenprijzen zijn gestegen en er dus meer premiegeld is binnengekomen.

Vorig jaar werd de premie al verlaagd van 1 procent naar 0,9 procent, maar dat kan volgens VEH nog verder omlaag. Bij een huis van 290.000 euro komt de huidige premie neer op een bedrag van 2610 euro. „Een verlaging van de NHG-premie zou daarom voor starters zeer welkom zijn.”