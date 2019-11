EIB: kabinet haalt bouwdoel voorlopig niet

Het kabinet zal het doel om jaarlijks 75.000 woningen op te leveren de komende twee jaar niet halen. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), op basis van nieuw onderzoek, naar aanleiding van berichtgeving van de Volkskrant. Het EIB rekende al op een daling en die wordt verder versterkt door de stikstofcrisis.

In 2020 zullen er 60.000 nieuwe huizen worden opgeleverd en in 2021 zullen dat er 55.000 zijn, bevestigt het EIB.

Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen liet eerder deze maand weten dat het te verwachten viel dat het bouwdoel van 75.000 woningen pas in 2024 zou worden gehaald. „We zetten alles op alles om de geschetste effecten geen werkelijkheid te laten worden,” schreef ze in een Kamerbrief, zinspelend op de stikstofmaatregelen die later aangekondigd zouden worden. Dit zal de komende twee jaar niet lukken, verwacht het EIB.