Egeria neemt elektronicamaker Trust over

Investeringsbedrijf Egeria neemt elektronicafabrikant Trust over van oprichter Michel Peridon. Financiële details over de deal zijn niet bekendgemaakt.

Egeria noemt het Nederlandse Trust „een toonaangevende producent van consumentenelektronica”. Vooral onder gamers heeft het in 1983 opgerichte bedrijf een sterke positie verworven met zijn reeks betaalbare toetsenborden, headsets en muizen. De producten van Trust zijn in ruim vijftig landen te koop en zijn goed voor een jaaromzet van 130 miljoen euro.

Het bedrijf met 220 medewerkers in verschillende landen. De directie van Trust blijft ook na de overname in functie. Topman Michiel Hoekstra verwacht dat Trust onder de nieuwe eigenaar verder kan groeien.

Egeria bestaat sinds 1997 en heeft verschillende bedrijven in zijn portfolio. Zo werd in oktober de fabrikant van onder meer afbakbrood Dutch Bakery overgenomen. De totale omzet van de bedrijven van Egeria is 2,3 miljard euro.