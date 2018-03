„Effect Trumps importheffingen China beperkt”

Het effect van de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde importheffingen op Chinese producten blijft beperkt. Dat stellen economen van kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P). Zij wijzen erop dat slechts 15 procent van de door China uitgevoerde goederen naar de Verenigde Staten gaat.

De Chinese economie is bovendien niet meer louter op de export gericht, stellen de S&P-specialisten. Veel productie heeft inmiddels de thuismarkt als bestemming, waardoor de Chinese economie toch wel blijft groeien.

Trump kondigde aan importheffingen van 50 miljard tot 60 miljard dollar te willen heffen op Chinese producten. Daarnaast diende de VS een klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over Chinese diefstal van technologie. De Amerikanen willen ook investeringen van Chinese bedrijven in strategische industrieën aan banden leggen.

China reageerde tot nu toe relatief kalm met de aankondiging dat er op mogelijk 3 miljard dollar aan Amerikaanse producten invoerheffingen worden ingevoerd. De situatie is echter nog onzeker, waardoor de mogelijkheid op escalatie naar een handelsoorlog nog steeds bestaat.