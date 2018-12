Eerste verliesjaar voor AEX sinds 2011

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is in 2018 per saldo met dik 10 procent omlaaggegaan. Het gaat om het eerste jaarverlies sinds 2011. De graadmeter won maandag tijdens de laatste verkorte handelssessie van het jaar wel nog iets terrein. Ook de meeste andere Europese beurzen gingen vooruit.

De AEX sloot op 487,88 punten, wat neerkomt op een plus van 0,8 procent ten opzichte van het slot op vrijdag. Opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump zorgden bij beleggers voor enige hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China.

De MidKap, graadmeter voor de middelgrote fondsen in Amsterdam, won 1,9 procent tot 657,58 punten, en zette een jaarmin van ruim 21 procent op het bord. De AScX-index met kleinere fondsen verloor in een jaar een kleine 19 procent aan beurswaarde. De beurs in Parijs, die de laatste halve handelsdag van 2018 1,1 procent won, zakte ten opzichte van vorig jaar 11 procent. Londen eindigde het jaar met een minnetje van 0,2 procent en een jaarverlies van 12,5 procent. Frankfurt was op 31 december gesloten.

In de AEX was supermarktconcern Ahold Delhaize afgelopen jaar het best presterende aandeel, met een koerswinst van ruim 20 procent. Bij de verliezers leverde ING met een kleine 39 procent het meest aan beurswaarde in. De bank stond onder druk na een uiteindelijk teruggetrokken beloningsvoorstel voor topman Ralph Hamers en schikte een witwasaffaire voor honderden miljoenen euro. Het zette het financieel concern onder zware politieke en publieke druk en de bank offerde uiteindelijk zijn financieel topman.

Bij de middelgrote fondsen was beursnieuwkomer Adyen met afstand de jaarwinnaar. Sinds de beursgang in juni werd het betalingsbedrijf bijna 98 procent meer waard. Van de fondsen die heel 2018 aan de beurs genoteerd waren, deed beursintermediair Flow Traders het met een plus van dik 39 procent het beste. PostNL kelderde daarentegen 51 procent.

Van alle aandelen op Beursplein 5 was het kleine Ease2pay de absolute winnaar, met een winst van maar liefst bijna 247 procent. De lege beurshuls Headfirst zakte een kleine 88 procent.

De euro noteerde op 1,1453 dollar, tegen 1,1446 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg op de laatste handelsdag van het jaar 1,9 procent in prijs tot 46,19 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 54,38 dollar per vat.