Eerste verlies in jaren voor Noors staatsfonds

Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft 2018 afgesloten met zijn eerste verlies in zeven jaar. Wereldwijde turbulentie op de aandelenmarkten speelde de Noren in de laatste maanden van vorig jaar parten. Volgens topman Yngve Slyngstad zijn die verliezen inmiddels weggewerkt.

Het fonds dat de inkomsten uit de Noorse olie- en gassector beheert, behaalde vorig jaar een negatief rendement van 6,1 procent op zijn beleggingen. Dat staat gelijk aan een verlies van 485 miljard Noorse kroon, omgerekend zo’n 49,8 miljard euro. De verliezen kwam geheel op rekening van de aandelenbeleggingen. Met vastgoed en vastrentende obligaties werd wel een positief rendement behaald.

De Noren maakten dit najaar overigens gebruik van de lage beurskoersen door aandelen in te slaan. In het vierde kwartaal stak het fonds netto 185 miljard kroon in aandelen. Het grootste deel daarvan werd belegd in november en december, de maanden waarin beursgraadmeters vaak in het rood stonden.

De grootste aandelenbeleggingen deed het fonds in Microsoft, Apple en Google-moeder Alphabet. Het beleggingsfonds, dat wordt beheerd door de Noorse centrale bank, heeft ook posities in Nederlandse bedrijven en obligaties.

De marktwaarde van ’s werelds grootste beleggingsfonds bedroeg eind vorig jaar omgerekend bijna 848 miljard euro, waarvan 66 procent in aandelen zat. Omdat de belangrijkste rentetarieven laag blijven, willen de Noren dat hun portfolio voor 70 procent uit deze beleggingsvorm bestaat.