Eerste steen gelegd voor nieuwe luchthaven op toeristisch Kreta

Op Kreta is de eerste steen gelegd voor een nieuwe internationale luchthaven. Het huidige vliegveld van de hoofdstad Heraklion kan de groeiende stroom toeristen niet meer aan. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft zaterdag gezegd dat het nieuwe vliegveld over vijf jaar klaar is.

Het wordt gebouwd door een Grieks-Indiaas consortium, GEK/Terna-GMR. Dat zal ook een aandeel van 54 procent in de exploitatie van de luchthaven krijgen over een periode van 35 jaar. De Griekse staat houdt vast aan een aandeel van 46 procent. Volgens het ministerie van Verkeer is hier sprake van een investering van een project van zeker een miljard euro. Premier Mitsotakis zei dat het meer dan 7000 arbeidsplaatsen schept.

De luchthaven wordt bijna 40 kilometer ten zuidoosten van Heraklion gebouwd, op de plek van het oude militaire vliegveld Kastelli. Kreta heeft de oppervlakte van ongeveer Gelderland en Overijssel samen en telt 700.000 inwoners. Het eiland wordt jaarlijks bezocht door meer dan vier miljoen toeristen.