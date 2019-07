Eerste staking in 40 jaar bij British Airways

Vakbondsleden hebben maandag ingestemd met de eerste pilotenstaking bij British Airways in veertig jaar. De Britse luchtvaartmaatschappij probeert dinsdag nog een stokje te steken voor de staking tijdens de drukke zomerperiode, die veel reizigers zou duperen.

Wanneer de acties plaats moeten vinden is nog niet besloten. Daar wordt pas de knoop over doorgehakt na afloop van de rechtszaak. De pilotenbond BAP zegt overigens ook nog open te staan voor toenadering door British Airways, onderdeel van de beursgenoteerde luchtvaartgroep IAG die ook eigenaar is van onder meer Iberia en Vueling.

De piloten eisen een loonsverhoging. Verder willen ze nieuwe afspraken maken over winstdeling en uitbetaling in aandelen. De vliegers wijzen erop dat ze tijdens de financiële crisis hebben ingestemd met loonverlagingen om de maatschappij overeind te houden, maar de crisis is al lang en breed voorbij.