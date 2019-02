„Eerste plus beleggersvertrouwen in maanden”

Het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers is voor het eerst in ruim een halfjaar weer aan het toenemen. Volgens de maandelijkse beleggersbarometer van ING zien beleggers het allemaal weer wat zonniger in, na de terugval van het vertrouwen door onder meer de onrust op de beurzen in de tweede helft van vorig jaar.

De graadmeter van de bank komt deze maand uit op 120 punten, wat een flinke toename is ten opzichte van de 104 punten van een maand geleden. Dit optimisme wordt veroorzaakt door de verbetering van zowel de economische situatie in Nederland als van de eigen beleggingsportefeuille. Ook de stijgende AEX-index op de beurs in Amsterdam draagt bij aan het vertrouwen van de beleggers, aldus ING.

„Blijkbaar zijn de zorgen over de Brexit en de handelsoorlog wat afgenomen”, zegt Simon Wiersma, beleggingsstrateeg bij ING Investment Office. Hij vindt de scores overigens nog wel een beetje opmerkelijk, omdat er de laatste tijd toch ook veel berichten zijn geweest over lagere economische groeiverwachtingen en een dalend consumentenvertrouwen.

De bank peilt al sinds 2002 maandelijks het vertrouwen onder particuliere beleggers. De beleggersindex van ING loopt van 0 tot 200. Scores boven de 100 duiden op een optimistische teneur.