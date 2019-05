Eerste omzetdaling horeca in zes jaar

De omzet van de horeca nam in het eerste kwartaal met 0,3 procent af ten opzichte van het vorige kwartaal. Dat is de eerste omzetdaling in zes jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het volume, dus het aantal consumpties en/of overnachtingen, nam met 2 procent af. De opbrengsten van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, daalden in de verslagperiode met 2,7 procent op kwartaalbasis. De prijzen stegen licht, terwijl volgens het statistiekbureau het aantal overnachtingen daalde met 3,1 procent.

De omzet van hotels nam met 1 procent af en het volume met 2,1 procent. De overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, zette 6,9 procent minder om dan een kwartaal eerder.

Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafés, wisten juist 0,6 procent meer om te zetten. Dat kwam omdat de prijzen in deze deelbranche van de horeca stegen, onder meer door de verhoging van het lage btw-tarief. Het aantal verkochte consumpties daalde echter wel, met 1,6 procent.

Met een stijging van 1,8 procent nam de omzet van kantines en cateraars het sterkst toe. Ook restaurants en fastfoodrestaurants waren in trek. De omzet van cafés daalde echter met 0,7 procent. In alle bedrijfstakken nam het aantal verkochte consumpties af, aldus het CBS.

Het statistiekbureau merkt op dat het ondernemersvertrouwen in de horeca in het begin van het tweede kwartaal op het laagste niveau stond van de afgelopen vier jaar. De sector heeft te maken met een groot personeelstekort en een recordaantal aan openstaande vacatures.