Eerste Noorse renteverhoging in jaren

De centrale bank van Noorwegen heeft voor het eerst in zeven jaar de rente verhoogd. De beleidsmakers achten de tijd rijp om het stimuleringsbeleid voor de Noorse economie stapsgewijs af te bouwen.

De rente werd zoals door economen al werd verwacht opgeschroefd met een kwart procentpunt tot 0,75 procent. Mogelijk volgt begin 2019 al een volgende renteverhoging.

Noorwegen is een belangrijke olieproducent en kampte lange tijd met de grootste oliecrisis in decennia. Inmiddels zijn de olieprijzen weer wat hersteld. Ook is de werkloosheid in Noorwegen met minder dan 4 procent laag, is de inflatie dicht bij het gewenste niveau en staat de Noorse kroon er goed voor.