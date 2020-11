Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft in Rotterdam het eerste ‘Nederlandse’ elektrische vliegtuig onthuld. Het gaat om een Pipistrel Velis Electro, een tweezits trainingstoestel van Sloveense makelij, dat als eerste elektrische toestel een Nederlandse registratie heeft gekregen.

Het vliegtuig is door accountantskantoor PricewaterhouseCoopers aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) geschonken. Met de Pipistrel gaat het NLR onderzoek doen naar elektrisch vliegen. „Dit eerste Nederlandse elektrische vliegtuig is een mooi voorbeeld van innovatie in de luchtvaart: duurzaam. Ik vind het geweldig dat Nederland hierin vooroploopt”, laat Van Nieuwenhuizen weten.

De maximumsnelheid van het 6,5 meter lange vliegtuigje is zo’n 180 kilometer per uur en de motor maakt een stuk minder geluid dan die van andere propellervliegtuigen. Er kan ongeveer 50 minuten mee worden gevlogen voordat de batterijen moeten worden opgeladen. Het NLR gaat onder meer uitzoeken hoe de prestaties kunnen worden verbeterd.