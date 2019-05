Eerste kwartaal Bolsonaro: Brazilië krimpt

De Braziliaanse economie heeft voor het eerst sinds 2016 een stapje terug gedaan. De economie kromp in het eerste kwartaal met 0,2 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal. Dat meldde het nationale statistiekbureau. Dat is het eerste kwartaalcijfer sinds het aantreden van Jair Bolsonaro als president in januari.

De grootste Zuid-Amerikaanse economie komt hierdoor dichter bij een recessie, waarvoor twee opeenvolgende kwartalen met economische krimp nodig zijn. Zowel investeringen als consumptie stagneerden in de afgelopen periode ondanks de stimulans van de lage rente. Ook de verstoringen in de verschepingen van ijzererts vanwege een ingestorte dam zorgden voor een tegenvaller.

Dit sombere beeld staat haaks op de beloftes van Bolsonaro om de economie nieuw leven in te blazen. De nodige hervormingen van bijvoorbeeld het pensioenstelsel laten op zich wachten vanwege onenigheden tussen de regering en het parlement.