Eerste krimp industrie in ruim twee jaar

De omzet van de Nederlandse industrie is in december op jaarbasis gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lagen de opbrengsten in de sector 2,6 procent lager dan een jaar eerder. Het is de eerste keer dat de industrie krimp laat zien sinds oktober 2016

Over het hele vierde kwartaal steeg de omzet in de industrie wel, maar met 1,8 procent was dat groeitempo een stuk lager dan in de voorgaande kwartalen van 2018. Het is bovendien het laagste groeipercentage van de afgelopen zeven kwartalen.

De oorzaak van de afzwakkende groei lijkt vooral bij exporterende industriebedrijven te liggen. De producenten haalden binnen Nederland in het vierde kwartaal een 7,5 procent hogere omzet, terwijl de inkomsten uit het buitenland daalden met 1,4 procent.

Ondanks groeivertraging is de stemming in de industrie nog optimistisch. Per saldo zijn er meer ondernemers die dit kwartaal een hogere omzet verwachten dan ondernemers die rekenen op een daling.