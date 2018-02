Eerste jaarwinst voor RBS sinds 2007

Royal Bank of Scotland (RBS) heeft in 2017 voor het eerst in een decennium weer een jaar met winst afgesloten. Dat kwam vooral door vertraging bij een belangrijk schikkingsproces in de Verenigde Staten. Was die zaak wel klaar geweest, dan had RBS waarschijnlijk toch nog een jaartje rode cijfers in de boeken gezet.

Onder de streep bleef 752 miljoen pond (852 miljoen euro) over. In 2016 was nog sprake van een verlies van 7 miljard pond. RBS krijgt in de VS naar verwachting evenwel nog een flinke rekening gepresenteerd voor het verkopen van dubieuze hypotheekbeleggingen. Dit gaat waarschijnlijk nog om vele miljarden, denken analisten.

Die kwestie had de bank graag achter de rug willen hebben, maar de Amerikaanse justitie is nog niet helemaal klaar met haar onderzoek. Pas als die onzekerheid weg is kan er ook weer dividend uitgekeerd worden. Topman Ross McEwan had eerder beloofd dat RBS dan vanaf 2018 weer structureel winstgevend zou zijn.

Overigens waarschuwt de bank nu wel de komende twee jaar nog zo’n 2,5 miljard pond kwijt te zijn aan reorganisatiekosten. Net als veel branchegenoten is RBS bezig met het terugbrengen van zijn kantorennet en andere aanpassingen in verband met de digitalisering in de financiële sector.

RBS stapelde de afgelopen tien jaar verlies op verlies, mede doordat het tientallen miljarden kwijt was aan boetes en schikkingen in tal van schandalen. De bank moest tijdens de crisis ook worden gered door de Britse overheid, die nog steeds een flink belang heeft. RBS had zich destijds onder meer verslikt in de overname van de zakelijke tak van ABN AMRO.