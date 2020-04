‘Eerste groei in leegstand distributiecentra sinds 2014’

Vorig jaar was er meer logistiek vastgoed direct beschikbaar dan een jaar eerder, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het is voor het eerst sinds 2014 dat er meer distributiecentra leegstaan of nog verhuurd of verkocht moeten worden.

Eind december stond er 2,75 miljoen vierkante meter te huur of te koop. Daarmee nam de hoeveelheid beschikbaar logistiek vastgoed met 20 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

Die stijging is er vooral vanwege de grote hoeveelheid nieuwbouw, aldus de NVM. In een jaar kwam er 375.000 vierkante meter bij, waardoor er in totaal een miljoen vierkante meter nieuw gebouwd logistiek vastgoed beschikbaar is. Dat daarvan het nodige leegstaat, komt doordat een groot aandeel is gebouwd zonder dat er van te voren een koper of huurder was gevonden. In 2019 werd 3,2 miljoen vierkante meter logistiek vastgoed in gebruik genomen.

Volgens de NVM is er vooral in Noord-Brabant sprake van een toename. Ook in Zuid-Holland ontstond vorig jaar meer aanbod. In Limburg nam het aanbod weer af.

Beleggers investeerden vorig jaar 3 miljard euro in de logistieke vastgoedsector, ruim een half miljard euro meer dan in 2018. Het hoge beleggingsvolume was vorig jaar vooral te danken aan buitenlandse beleggers, stelt de NVM.