Eerste Ethiopische avocado’s onderweg naar Nederland

De eerste koelcontainer vol Ethiopische avocado’s is onderweg naar Nederland. Afgelopen weekend werd het fruit met de trein naar de haven van buurland Djibouti gebracht om vanuit daar met de boot richting Rotterdam te varen. Het transport van de 24 ton avocado’s is georganiseerd door het Nederlandse Flying Swans, een samenwerking tussen onder meer Havenbedrijf Rotterdam en maritiem dienstverlener Boskalis.

Ethiopië heeft ideale klimaatomstandigheden om het hele jaar door fruit zoals mango, sinaasappels en avocado’s te telen. De ontwikkeling van de sector werd volgens Havenbedrijf Rotterdam jarenlang geremd door grote afstanden en onbetrouwbaar transport. Inmiddels is er een modern spoorwegnet tussen Ethiopië, dat geen havens heeft, en Djibouti. Het Nederlandse samenwerkingsverband speelt daarop in door te investeren in koeloverslag zodat de Ethiopische tuinbouw toegang krijgt tot de wereldmarkt. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, via de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO.

Volgens Flying Swans is Ethiopië een enorme groeimarkt. Het Nederlandse samenwerkingsverband schat de productie van alleen al avocado’s in op 30 miljoen kilo in 2030. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was Nederland in 2016 na de Verenigde Staten de grootste importeur van avocado’s ter wereld. Het fruit werd dat jaar vooral geïmporteerd uit Peru, Chili, Zuid-Afrika en Mexico.