Eerste daling autoverkoop China in 20 jaar

De autoverkoop in China is in 2018 voor het eerst in minstens twintig jaar gedaald. Volgens de Chinese autobranchevereniging PCA kromp de verkoop met 6 procent tot 22,7 miljoen voertuigen.

China is ’s werelds grootste automarkt. De autoverkoop in het land kwam onder druk te staan door de afzwakkende economie en consumenten die de hand meer op de knip houden, mede door onzekerheid vanwege de handelsvete met de Verenigde Staten en de dalende beurskoersen. Ook de toenemende populariteit van taxi-apps zorgt ervoor dat Chinezen minder vaak een auto kopen. Wel zat de verkoop van elektrische auto’s in de lift.

Voor dit jaar wordt een onzeker jaar verwacht voor de Chinese autoverkoop. Brancheorganisatie PCA rekent op een lichte stijging, maar andere kenners denken dat de verkoop stagneert of verder kan dalen.