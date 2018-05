Eerste daling aantal hypotheken in vijf jaar

Banken en andere financieel dienstverleners verstrekten in het eerste kwartaal minder hypotheken dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in vijf jaar dat er een daling optreedt in het aantal afgesloten hypotheken, schrijft consultant G&H Consulting in een nieuw rapport over de hypotheekmarkt.

In totaal werd in de eerste drie maanden van dit jaar onder 80.000 hypotheekovereenkomsten een handtekening gezet. Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij was er vooral een sterke afname in leningen voor starters op de woningmarkt. Het aantal kredieten voor die groep liep met 11 procent terug.

De sterke afname in het starterssegment laat volgens IG&H zien dat kopers van hun eerste huis willen het moeilijker hebben gekregen op de woningmarkt. Een ander signaal is het geslonken marktaandeel van starters. Zij vormden vier jaar geleden nog de grootste categorie afnemers van een hypotheek. Nu zijn ze goed voor minder dan een kwart van de markt, terwijl doorstromers meer dan de helft daarvan vertegenwoordigen.

Ondanks de daling van het aantal hypotheken, namen de opbrengsten wel toe. Dat is voornamelijk het gevolg van een stijging van de hypotheeksom. Het gemiddelde bedrag dat werd geleend steeg met 7 procent tot ruim 300.000 euro, het hoogste niveau ooit.