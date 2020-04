Eerste DAF-truck loopt weer van band na sluiting vanwege corona

De eerste vrachtwagen is bij DAF van de band gelopen sinds de heropening van de fabrieken. De Nederlandse vrachtwagenbouwer heropende de productielijnen in Eindhoven, het Belgische Westerlo en Leyland in het Verenigd Koninkrijk nadat extra maatregelen waren getroffen om de veiligheid van medewerkers te beschermen.

Zo draagt iedereen in de fabrieken een mondkapje en zijn taken en distributiestromen aangepast zodat iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren tot collega’s. Ook zijn er meer ontsmettingsmiddelen voor het personeel.

DAF-topman Harry Wolters zegt dat het bedrijf zich op dit moment niet zo veel zorgen maakt over hoe hoog de productie ligt. „De veiligheid van de medewerkers van DAF en Leyland is onze belangrijkste prioriteit.” Wolters zegt dat de productie pas wordt opgevoerd als dat veilig kan.