Eerste cryptobedrijf opgenomen in register DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft voor het eerst een bedrijf opgenomen in zijn speciale register voor dienstverleners in cryptovaluta. AMDAX, dat klanten helpt bij het handelen in cryptomunten als de bitcoin, prijkt vooralsnog als enige op de lijst van goedgekeurde cryptobedrijven.

Registratie bij DNB is sinds mei verplicht voor alle bedrijven die in Nederland diensten leveren voor het het wisselen of opslaan van bitcoins en andere cryptomunten. Dit toezicht is vooral bedoeld om witwassen via virtuele munten tegen te gaan. Om zich bij de DNB te kunnen registreren, moeten bedrijven onder andere aangeven waar hun klanten het ingelegde geld vandaan hebben.

AMDAX hoopt als eerste bedrijf met een DNB-registratie dat cryptomunten breder worden geaccepteerd als betrouwbare investering. Het bedrijf wijst erop dat investeerders met interesse voor bitcoins voorheen hun heil moesten zoeken tot ongereguleerde markten.

„Bitcoin en andere cryptovaluta worden vaak ten onrechte geassocieerd met criminaliteit, terwijl bitcoin juist erg transparant is. De markt heeft dus behoefte aan wettelijke kaders, zoals die van DNB”, zegt Lucas Wensing van AMDAX.