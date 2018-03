Eerste boetes zijn geïnd: einde aan bivak in en bij de vrachtwagen

Transportbedrijven kunnen rekenen op boetes als ze chauffeurs hun weekendrust in de cabine laten doorbrengen. Bivakkeren in de truck mag niet meer. De bedrijven en de chauffeurs hebben echter nog niet zomaar een oplossing voorhanden.

Een vrachtwagen is een werkplek, geen slaapplek. Dat oordeelde het Europese Hof van Justitie in december vorig jaar. Nu maakt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) er sinds vorig weekeinde ook werk van om die regel te handhaven. Internationale chauffeurs moeten minstens eens in de twee weken 45 uur rusten: de zogeheten weekendrust. Dat is niet nieuw. Wel nieuw is dat dit moet gebeuren in een accommodatie. Blijft een chauffeur toch in en bij zijn truck, dan volgt een boete van 1500 euro per geval.

Er heerste nogal wat onduidelijkheid over de weekendrust. Die is nu weggenomen door het hof, dat de vinger legde bij de bedoeling van de wet: arbeidsomstandigheden van werknemers en de verkeersveiligheid verbeteren.

Let wel: overnachten in de cabine is niet verboden als het gaat om de dagelijkse rust. Het arrest handelt alleen over de weekendrust. En dan is het belangrijk om er even helemaal tussenuit te zijn. Weg van de vrachtwagen, dus niet kamperen op een parkeerplaats langs de A58.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is op zich blij dat de minister werk maakt van de handhaving. „In België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk werd er al langer opgetreden tegen bivakkeren. Daarom trokken chauffeurs naar Nederland voor hun 45 uur rust. Aan die scheve situatie komt nu een eind”, aldus een woordvoerder.

TLN ziet in de praktijk omslachtige situaties. „Geschikte plekken om te overnachten zijn lastig te vinden. Op het parkeerterrein van een hotel mag een vrachtwagen niet staan. Sommige transportbedrijven regelen pendelbusjes waarmee chauffeurs naar een hotel in de buurt kunnen. Maar een chauffeur wil graag de lading in de gaten houden.”

Flexibiliteit

TLN pleit ervoor dat het in heel Europa mogelijk wordt om eens per vier weken de rust in de cabine door te brengen. „Transport vraagt flexibiliteit. Als er goede voorzieningen zijn met toilet en eetgelegenheid, moet dat op bepaalde plekken kunnen.”

Ondertussen zijn de eerste controles geweest. Daaruit blijkt dat chauffeurs over het algemeen goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels, zo bleek afgelopen weekeinde toen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 221 chauffeurs controleerde.

Desondanks deelden de controleurs 47 boetes uit, met name aan Oost-Europese bestuurders, laat ILT desgevraagd weten. De chauffeurs, die vaak langere tijd van huis zijn, bleken meestal wel op de hoogte te zijn. Ze hoorden het van hun werkgever of hadden een folder gekregen. Dit is een opsteker voor de inspectie, want die doet er alles aan om juist deze doelgroep te bereiken en hun omstandigheden te verbeteren.

Het actieve handhavingsbeleid plaatst menig transportbedrijf voor de vraag hoe ze een geschikte verblijfsplaats kunnen bieden. Dat geldt ook voor Jaap Vlastuin, eigenaar van G. Vlastuin Transport in Renswoude. Tot nu toe is het hem gelukt om een goede oplossing te vinden. Zijn planners proberen de ritten zo te plannen dat er niet twee weekenden in een werkperiode van een chauffeur vallen. „Waarbij we allereerst de zondagsrust respecteren. Als aan een lange rit –naar bijvoorbeeld Italië– niet te ontkomen is, zullen we bijvoorbeeld een hotel voor de chauffeur moeten boeken. Maar het lastige is, vooral bij onze exceptionele transporten, dat chauffeurs toezicht moeten kunnen houden op de lading. Opdrachtgevers eisen dat vaak ook.”

Vlastuin ziet in de praktijk tegenstrijdigheden. „Vanwege bescherming van hun privacy mogen controleurs chauffeurs niet vragen naar hun verblijf tijdens de weekendrust.”

Truckershotel

De inspectie gaat de komende tijd met de branche om tafel om de knelpunten te bespreken. Want die zijn er nog genoeg.

Bedrijven zitten niet stil. Zo werkt Don Trucking uit Winterswijk aan het eerste truckershotel van Nederland in een voormalige school in Ulft, vlak bij de grens met Duitsland. Er moeten 26 slaapplaatsen komen en een ontspanningsruimte.

Onder de omwonenden leeft echter onrust over het plan. Tegenover De Gelderlander zegt directeur Don de Jong dat de locatie ideaal is omdat hij er zelf naast woont en een oogje in het zeil kan houden. Hij wil chauffeurs een fatsoenlijk weekendonderkomen bieden. „Dat verdienen ze, want zij werken elke dag keihard voor ons.”