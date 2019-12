Eerste boeren gearriveerd op de Dam

De eerste tientallen boeren zijn vrijdagochtend gearriveerd op de Dam in Amsterdam. Daarvoor trokken ze, vooral tijdens het laatste deel van de rit, toeterend door de hoofdstad. „Met name het laatste stuk hebben we Amsterdam wel wakker gemaakt”, zegt een woordvoerder van organisator Agractie Nederland.

Op de Dam houden agrariërs vrijdag een boerenbrunch, om aandacht te vragen voor de stikstofkwestie en „de kwaliteit van het Nederlandse voedsel met een lage milieubelasting”. De boeren die er al zijn, gaan volgens de woordvoerder nu druk aan de slag met alle voorbereidingen. Zo moeten een stuk of vijftig kramen worden opgebouwd, van waaruit eten wordt uitgedeeld.

Het officiële programma gaat om 12.00 uur van start. Agractie verwacht dat er in Amsterdam zo’n 15.000 boeren en bezoekers afkomen op de brunch. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zei eerder dat de boeren met maximaal 25 tractoren naar de binnenstad mogen komen. Volgens Agractie Nederland zijn er „echter signalen dat er veel meer trekkers naar de hoofdstad zullen komen”. Volgens de organisatie is met de gemeente afgesproken deze tractoren buiten het centrum te parkeren. Agractie Nederland zegt zijn best te doen om alles goed te laten verlopen, maar „enige verkeersoverlast niet uit te sluiten”.