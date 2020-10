Eerste biertjes geproduceerd met ijzerbrandstof komen uit Brabant

De eerste biertjes die gebrouwen zijn met behulp van ijzerpoeder komen uit Noord-Brabant. De fabriek van brouwerij Bavaria in het Brabantse Lieshout draait als eerste fabriek ter wereld op dat spul. IJzerpoeder is een duurzaam alternatief voor de industrie en elektriciteitscentrales om hun installaties mee te verwarmen. Nu gebeurt dat nog met fossiele brandstoffen.

De ijzerbrandstofinstallatie verbrandt ijzerpoeder waarbij geen CO2 vrijkomt, aldus de onderzoekers. De energie die daarbij vrijkomt wordt omgezet in warmte. Het ijzerpoeder wordt gemaakt uit oud ijzer dat in een elektrische oven wordt gesmolten om er poeder van te maken. Daar komt nu nog een klein beetje CO2 bij vrij, aldus de onderzoekers.

De brandstof is ontwikkeld door onderzoekers en studententeam SOLID van de TU Eindhoven, de brouwerij en het consortium Metal Power. De provincie Noord-Brabant financiert het consortium.

Met de installatie kunnen momenteel 15 miljoen glazen bier worden gebrouwd. „We zijn enorm trots dat wij als eerste bedrijf deze nieuwe brandstof op industriële schaal testen en daarmee de energietransitie helpen te versnellen”, zegt Peer Swinkels, topman van het bierconcern achter Bavaria. De brouwerij wil met deze technologie minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en zegt verder te investeren in de techniek.

Deze nieuwe brandstof kan volgens de onderzoekers ook worden hergebruikt. Het restproduct dat vrijkomt bij verbranding is roest. Dat kan weer worden opgevangen en omgezet in ijzerpoeder, om weer opnieuw te gebruiken. De eerste resultaten van deze ontwikkeling volgen begin volgend jaar.

Het poeder is volgens de onderzoekers veilig en gemakkelijk over langere afstanden te vervoeren. Dat is volgens de onderzoekers „een van de grootste uitdagingen in de energietransitie”. Voor 2030 wil het onderzoeksteam de eerste kolencentrales hebben omgebouwd naar duurzame ijzerbrandstofcentrales.