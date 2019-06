Eerste Belgische Jumbo’s in grensstreek

De eerste Jumbo-winkels in België, die eind dit jaar open gaan komen in Pelt, Lanaken en Rijkevorsel, in de grensstreek met Nederland. Dat meldde de grootgrutter donderdag bij de opening van zijn Belgische kantoor in Brasschaat. Jumbo is voor elke winkel op zoek naar tientallen personeelsleden.

Jumbo bevestigde eerder al te mikken op drie winkelopeningen in België dit jaar. In november volgt de eerste en voor de jaarwisseling dus nog twee, gevolgd door twaalf tot vijftien nieuwe filialen in 2020.

Die vestigingen komen allemaal in Vlaanderen te staan. Als de winkels een succes worden bij de Vlamingen, volgt verdere uitbreiding naar Brussel en Wallonië. Op termijn is volgens Jumbo ruimte voor meer dan honderd winkels.