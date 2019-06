Eerste auto op zonne-energie onthuld

De onthulling van de eerste auto geschikt voor langere afstanden die wordt voortgestuwd door louter zonne-energie is een feit. De Lightyear One werd dinsdag in Katwijk gepresenteerd. Volgens Lex Hoefsloot, mede-oprichter van Lightyear, breekt met de onthulling een nieuw tijdperk in mobiliteit aan.

Lightyear werd in 2016 opgericht door alumni van Solar Team Eindhoven, die meermaals de Bridgestone World Solar Challenge wonnen. Sinds de oprichting heeft Lightyear ruim 20 miljoen euro aan subsidies en investeringen ontvangen.

De Ligthyear One kan volgens de makers een afstand van 725 kilometer rijden met een relatief kleine batterij. Daarnaast laadt de batterij zichzelf op met behulp van zonne-energie, waarmee je tot wel 20.000 kilometer per jaar kunt laden. Ook is het mogelijk de auto met een gewone stekker op te laden.

Volgens de makers zijn al er al meer dan honderd gegadigden voor de auto, die volgens planning in 2021 moet worden geleverd aan klanten. Aan het voertuig hangt nu nog een prijskaartje van 119.000 euro. Ook wordt het mogelijk de auto te leasen voor een bedrag van 1879 euro per maand. Volgende modellen zullen minder gaan kosten, zo is de verwachting.