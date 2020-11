Eerste aanvraag voor goedkeuring coronavaccin in VS ingediend

De farmaceuten Pfizer en BioNTech hebben als eerste een aanvraag ingediend voor de goedkeuring van een coronavaccin in de Verenigde Staten. Dat maakte Pfizer-topman Albert Bourla bekend in een videoboodschap. Het gaat om een versnelde goedkeuring bij de Amerikaanse medicijnwaakhond Food and Drug Administration (FDA).

Volgens de indieners, die de stap al eerder op de dag aankondigden, kan bij de FDA gebruik worden gemaakt van een versnelde toelatingsprocedure omdat het om een noodsituatie gaat. Daarmee zou het vaccin voor de jaarwisseling al in de Verenigde Staten beschikbaar kunnen zijn.

Het beoordelingsproces van de FDA duurt normaal gesproken ongeveer zes tot tien maanden, afhankelijk van de noodzaak van het kandidaatmedicijn. Nu zou het slecht enkele weken in beslag moeten nemen. Sommige behandelingen, zoals bepaalde kankermedicijnen, worden in slechts enkele maanden beoordeeld. Het vaccin van Pfizer en BioNTech zou voor 95 procent effectief zijn bij het bestrijden van Covid-19.

Ook branchegenoot Moderna zei eerder met zijn vaccin dicht bij de aanvraag van een versnelde goedkeuring te zitten. De vraag is of die aanvraag op tijd is om door de speciale FDA-commissie die van 8 tot 10 december bijeenkomt, getoetst te worden.

De FDA is overigens niet het enige Amerikaanse agentschap dat de vaccins moet keuren. Een andere groep adviseurs voor de Centers for Disease Control and Prevention moet ook een oordeel vellen over het vaccin en aanbevelingen doen over wie er moet worden gevaccineerd.

Ook in Europa lijkt een aanvraag bij het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) in de maak. Maar over een exacte timing is nog niets bekend. Pfizer en BioNTech repten eerder over Europese goedkeuring in de tweede helft van december.

De Europese Unie heeft met de twee ontwikkelaars van het vaccin afgesproken 15,50 euro per dosis te betalen, meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden. Dat betekent dat voor de bestelde 200 miljoen doses 3,1 miljard euro wordt betaald. Dat kan oplopen tot bijna 4,7 miljard als het landenblok gebruikmaakt van de optie op nog eens 100 miljoen doses.