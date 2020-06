Eerste 100 flexwerkers ontvangen al tegemoetkoming

Uitkeringsinstantie UWV heeft de eerste betalingen gedaan aan honderd flexwerkers in het kader van de zogeheten TOFA-regeling. Later deze week krijgen nog eens 4000 werknemers met flexibele contracten, zoals uitzend- en oproepkrachten, de tegemoetkoming van 1650 euro bruto op hun rekening gestort.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die in februari minimaal 400 euro verdienden, en in april minstens de helft daarvan verloren vanwege de coronacrisis. De flexwerkers ontvangen een eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei.

Vanaf maandag konden mensen met flexibele contracten een aanvraag doen voor de regeling, als zij niet in aanmerking komen voor een WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling. Op maandag kreeg het UWV al 4500 aanvragen binnen, inmiddels zijn dat er ruim 8500. Aanvragen kan tot en met 12 juli.

Eerder zei het UWV ernaar te streven binnen vier weken een beslissing te nemen over de aanvraag, en binnen tien dagen geld uit te keren. Dat nu na vier dagen al de eerste bedragen zijn uitgekeerd, betekent niet dat alle aanvragers zo snel hun geld binnen zullen hebben, zegt het UWV. „Het betaalproces loopt voorspoedig en we zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen hun geld snel ontvangen”, aldus Guus van Weelden van de raad van bestuur.