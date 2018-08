Eenverdiener ziet inkomen afnemen

Het gemiddelde besteedbare inkomen van eenverdieners is tussen 2006 en 2016 afgenomen, terwijl tweeverdieners hun inkomen juist zagen toenemen.

Dat eenverdieners verhoudingsgewijs meer belasting betalen dan tweeverdieners, is al lang geen nieuws meer. Eerder dit jaar kwam het Centraal Planbureau met de beleidsbrief ”Eenverdieners onder druk”, waar de Tweede Kamer in mei over debatteerde. Het belangrijke adviesorgaan van het kabinet vroeg zich af of de kloof tussen beide groepen wel rechtvaardig is.

Die kloof is de laatste jaren fors toegenomen, blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het besteedbaar inkomen van een- en tweeverdieners in de periode 2006-2016.

Het inkomen van tweeverdieners na aftrek van belastingen en premies was in 2016 ruim 5 procent hoger dan in 2011. Tussen 2006 en 2011 ging het om 1,5 procent inkomensgroei. Eenverdieners zagen hun inkomen in die perioden juist met respectievelijk bijna 1 en 2 procent afnemen.

Eenverdieners hadden in 2016 op jaarbasis gemiddeld 46.000 euro te besteden, en tweeverdieners 60.000 euro. Tweeverdieners met kinderen zaten met 64.000 euro het ruimst in de slappe was.

Arbeidskorting

Het verschil tussen beide groepen komt vooral door de belastingen, aldus het CBS. Tweeverdieners hebben de laatste jaren meer voordeel gehad van de verruimde arbeidskorting dan eenverdieners. Verder konden tweeverdieners met kinderen profiteren van de verhoogde combinatiekorting.

Vakorganisatie RMU noemt het beeld dat uit het CBS-rapport naar voren komt onthutsend. „De inkomensgroei is tweeverdieners van harte gegund”, aldus Peter Schalk, raad van bestuur bij de RMU. „Maar de terugval van eenverdieners is schrijnend en oneerlijk.”

Volgens het CBS ervaren eenverdieners meer financiële problemen dan tweeverdieners. Bijna 15 procent eenverdieners met kinderen geeft bijvoorbeeld aan moeilijk rond te kunnen komen. Dat is ruim twee keer zo vaak als tweeverdieners met kinderen. „Hoog tijd dat dit wordt aangepakt”, aldus Schalk.

Het huidige regeerakkoord bevat volgens de RMU maatregelen om de koopkracht van een- en tweeverdieners gelijk op te laten lopen. „Daarmee wordt de kloof echter niet gedicht, maar qua percentage verder vergroot.”

Miljoenennota

De RMU zegt benieuwd te zijn naar wat de Miljoenennota op dit terrein zal laten zien. De vakorganisatie roept het kabinet op om de economische groei te vertalen „in eerlijke en gelijke behandeling van een- en tweeverdieners.”

Het statistiekbureau telde in 2016 overigens 2,3 miljoen tweeverdienerparen en 610.000 gezinnen of stellen met één werkende kostwinner. Er waren dus bijna vier keer zo veel twee- als eenverdieners. In 2006 waren er nog drie keer zo veel twee- als eenverdieners.

Onaanvaardbaar

De CBS-cijfers onderstrepen het onrecht waar de SGP al jaren de vinger bij legt”, reageerde SGP-Kamerlid Stoffer woensdag. „De toenemende kloof tussen één- en tweeverdieners is onaanvaardbaar groot en groeit nog steeds. De belangrijkste oorzaak is de ongelijke behandeling door de fiscus. Dat kan en moet anders.”

Het is de SGP al jaren een doorn in het oog dat mensen die ervoor kiezen om zorgtaken uit te voeren of door ziekte en handicap niet kunnen werken, door de staat stukken zwaarder worden belast dan gezinnen waar beide partners werken. De belastingdruk voor de eenverdieners kan, bij gelijk inkomen, zes keer hoger uitvallen.

Stoffer vindt het „zorgwekkend” dat op die manier „ontzettend veel eenverdieners op achterstand worden gezet en daardoor financiële problemen ervaren.” De overheid is er juist om de zwakke te helpen, stelt hij. Bij de behandeling van de rijksbegroting in het najaar wil hij „dit onrecht” weer aan de kaak stellen.